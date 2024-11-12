Более 40 сирот обеспечат жильем в Пушкино в этом году

В Пушкинском округе продолжают реализовывать меры поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. До конца года жилищные сертификаты получат еще несколько жителей муниципалитета.

Вопрос обсудили на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«31 ребенок изъявил желание получить государственный жилищный сертификат Московской области, 11 детей-сирот заключат договор найма жилого помещения. 28 детей уже обеспечены жильем, остальные 14 человек получат квартиры или жилищные сертификаты после достижения 18 лет», — сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В России детей-сирот обеспечивают жильем по достижении ими 23 лет, но в Подмосковье возрастной порог снизили до 18 лет.

Также на совещании обсудили проведение общих собраний собственников многоквартирных домов в электронном формате. Принять участие в голосовании можно будет в системе ГИС ЖКХ, в мобильном приложении «Госуслуги.Дом» и через МФЦ.

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