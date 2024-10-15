Более 40 школьников приняли участие в спортивном празднике в Лобне

Девятые традиционные соревнования «Веселые старты» прошли в средней школе № 10 в Лобне. В них приняли участие 45 детей разного возраста.

Праздник был посвящен 10-летнему юбилею СОШ № 10 и проходил под девизом «Я у папы самый сильный, я у мамы лучше всех».

Участники, самому юному из которых исполнилось всего четыре года, состязались в личном первенстве. Они пробежали девять эстафет, в которых нужно было выполнять различные акробатические и гимнастические упражнения, а также переносить предметы.

Родители, собравшиеся в зале, активно поддерживали юных спортсменов. Все ребята по итогам получили награды — грамоты, медали и кубки.

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