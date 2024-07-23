Более 40% самовольных построек ликвидировали в Мытищах с начала 2024 года

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В городском округе Мытищи с начала 2024 года снесли более 50 объектов капитального строительства, что превышает 40% от общего числа выявленных незаконных строений в округе. На совещании в администрации округа обсудили еще 15 объектов, а всего в работе находится свыше 150 подобных дел.

Мытищи — в числе лидеров по объемам подлежащего ликвидации самостроя. Сейчас в работе у администрации округа более 150 дел.

По словам директора управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елены Лебеденко, во многих случаях владельцы самовольных построек незаконно заняли муниципальные земли, также использовали строения не по назначению.

«Администрация держит каждое дело на особом контроле. Данная работа ведется с целью обеспечения безопасности мытищинцев и улучшения архитектурного облика округа», — подчеркнула Елена Лебеденко.

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