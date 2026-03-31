Более 40 руководителей УК Подмосковья подтвердили квалификацию с начала года

С начала года в Подмосковье подтвердили свою квалификацию более 40 руководителей управляющих организаций. Для этого каждый из них прошел специальный экзамен, состоящий из 100 тематических вопросов.

Для получения лицензии на управление многоквартирными домами в Подмосковье директору необходимо иметь квалификационный аттестат. Получить его можно, сдав специальный экзамен, который проводят в форме компьютерного тестирования. Подать заявку на прохождение испытания можно через региональный портал.

Тест состоит из 100 вопросов. На выполнение отводится 120 минут.

«Наличие документа у должностных лиц — необходимое условие для получения лицензии управляющей организацией. А его отсутствие является основанием для возбуждения дела об административном правонарушении», — отметили в министерстве по содержанию территорий.

Аттестат действует пять лет. Сведения о наличии у директора УК этого документа содержатся в реестре в системе ГИС ЖКХ.