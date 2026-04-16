Более 40 резервуаров чистой воды промоют в Солнечногорске до конца сентября

Работы проведут специалисты предприятия «Солнечногорское жилищно-коммунальное хозяйство». Они запланированы в рамках профилактических мероприятий и подготовки к осенне-зимнему периоду.

На первом этапе резервуары полностью освобождают от воды, затем очищают внутренние поверхности от ржавчины и накопившегося осадка. После этого емкости обеззараживают, а после заполнения берут пробы воды для проверки на соответствие санитарным нормам.

Заместитель главы округа Леонид Степанов отметил, что регулярная промывка резервуаров позволяет поддерживать хорошее качество воды в домах жителей Солнечногорска. Это важная часть работы по обеспечению комфорта и безопасности горожан.

Полный график промывки резервуаров на 2026 год составлен по месяцам. В мае работы пройдут на улице Крупской и в деревне Кресты. В июне — в Тимонове, в деревнях Жуково, Пешки, Алабушево, Радумля, Ложки, Марьино и других населенных пунктах. В июле и августе промывка затронет Хоругвино, Майдарово, Голубое, Хметьево, Новую, Соколово, Лыткино, Жилино, Лесное озеро, Кривцово, Стрелино, Никулино и другие адреса. В сентябре завершат работы в Миронцеве, Смирновке, Толстякове, Тараканове, Козине, Локомотивном, Поварове и Лесхозе.