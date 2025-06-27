Более 40 работодателей представили вакансии на ярмарке трудоустройства в Химках

В Химках состоялась всероссийская ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей», собравшая более 40 крупных работодателей Московской области. Мероприятие прошло в коворкинге «Наше место» торгового центра «МЕГА Химки», где соискатели смогли лично встретиться с представителями компаний.

В числе участников были научно-производственные объединения и предприятия Химок, включая НПО «Энергомаш», НПО имени Лавочкина, МАП № 8 АО «Мострансавто», а также представители «Ассоциации ветеранов СВО», ПАО «Россети Московский регион» и другие организации.

Для компаний участие в ярмарке — это возможность не только предложить актуальные вакансии, но и создать кадровый резерв, а также повысить привлекательность инженерных и рабочих профессий.

Заместитель министра социального развития Московской области Лариса Туманова подчеркнула важность рабочих специальностей, отметив рост спроса на технические кадры и заинтересованность вузов в подготовке таких специалистов.

Ярмарка трудоустройства проходит с 2023 года при поддержке национального проекта «Кадры» и направлена на обеспечение экономики страны квалифицированными специалистами.