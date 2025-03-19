Более 40 председателей домов приняли участие в выездной администрации в Химках

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Химках прошла шестая выездная администрация по вопросам ЖКХ. На встрече собрались более 40 председателей советов многоквартирных домов из разных городов региона. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Жители смогли задать вопросы представителям ведомства, управляющих компаний и другим ответственным специалистам. В обсуждении участвовали председатели многоквартирных домов из Дубны, Химок, Талдома, Дмитрова, Долгопрудного и Лобни.

Во время встречи инспекторы приняли десять обращений. Например, житель Лобни пожаловался на протечку крыши, житель Дубны спросил о включении дома в программу капремонта, а заявителю из Дубны разъяснили, как внести дом в реестр лицензий через ГИС ЖКХ.

В ведомстве добавили, что часть вопросов решили сразу, остальные взяли на контроль.