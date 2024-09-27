Более 40 предпринимателей побывали на встрече с администрацией Реутова

В коворкинге городского округа Реутов провели первую межмуниципальную выездную встречу администрации с бизнесом. Мероприятие объединило 45 предпринимателей из Реутова и Балашихи.

На выездной встрече администрации с представителями бизнеса подняли около 60 вопросов, касающихся развития бизнеса, поиска помещения или земельного участка, межведомственного взаимодействия, рекламы и услуг жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и энергетической инфраструктуры. Профильные специалисты администрации Реутова ответили на все вопросы собравшихся.

По словам замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилла Жигарева, такую встречу организовали впервые: в ней участвовали два муниципалитета, а с вопросами обращались представители всех форм бизнеса.

«Один из обратившихся рассказал, что хочет перенести свой бизнес из Москвы в Подмосковье, его привлекают наши меры поддержки. Мы предложили ему оформить заявку, и уже начали с ним работать. Люди заинтересованы в развитии своего бизнеса именно в Реутове», — подчеркнул он.

Заместитель главы Реутова Лилия Бабалова рассказала, что все вопросы, которые затронули на встрече, администрация округа приняла в работу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».