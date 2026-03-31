Более 40 предприятий приняли участие в субботнике в Мытищах

Очередной субботник в рамках инициативы по приведению в надлежащий вид объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и их прилегающих территорий состоялся в Мытищах. Около 40 предприятий приняли участие в совместной уборке.

Участники мыли окна и входные группы, очищали стены от рекламы и граффити, избавили парковочные места от зимней грязи, а также убрали прилегающие территории.

Активное участие в субботнике приняли коллективы предприятий, расположенных на улицах Академика Каргина, Станционной, Борисовке, Силикатной, Троицкой и Олимпийском проспекте.

«Участие в таких акциях демонстрирует социальную ответственность предпринимателей и их заботу о городе. Этот субботник — не разовое мероприятие. Администрация и представители бизнеса Мытищ настроены на системную работу по поддержанию чистоты и порядка. Работы по благоустройству будут продолжены», — отметила начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Елена Подмаркова.