Более 40 площадок организовали для субботника в Одинцовском округе

Масштабное всероссийское мероприятие состоялось 25 апреля в муниципалитете. Добровольцы привели в порядок территории после зимнего сезона.

Локации располагались по всему округу — в Одинцове, Звенигороде, Кубинке, Барвихе, Старом Городке, Часцах, Лесном Городке, Новоивановском, Горках-10 и Горках-2, Саввинской Слободе. Организаторы подготовили весь необходимый инвентарь: грабли, метлы, лопаты, мусорные мешки и перчатки.

Одной из таких площадок стал Лазутинский парк. Перед началом мероприятия для всех желающих провели разминку, после чего участники акции приступили к уборке прошлогодней листвы. Субботник также посетил глава округа Андрей Иванов. Кроме того, к акции присоединились спортсмены Единой школьной лиги.

Для активистов работала полевая кухня, а на главной сцене выступили артисты с концертом «Весна, природа, мы».