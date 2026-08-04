Более 40 пешеходных дорожек благоустроили в Подмосковье за неделю

В Подмосковье продолжается реализация программы благоустройства «народных троп», которую курирует Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. За прошедшую неделю в регионе завершили обустройство 45 пешеходных маршрутов.

Специалисты устраивают прочное песчано-гравийное основание, устанавливают бордюрный камень, укладывают износостойкое покрытие шириной от полутора до двух метров, а после завершения благоустройства проводят озеленение.

Новые пешеходные дорожки появились в Балашихе, Егорьевске, Жуковском, Ленинском, Одинцовском, Подольске, Пушкинском, Раменском, Реутове, Сергиево-Посадском, Талдомском, Чехове, Щелкове и Электростали.

Маршруты проложили к жилым кварталам, школам, детским садам, остановкам общественного транспорта, парковкам, храмам, общественным пространствам и другим социально значимым объектам.

«Программа в этом году увеличена почти вдвое — планируем обновить 1037 пешеходных коммуникаций. Речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих — часть объектов вошла в программу для замены изношенного плиточного покрытия на этих маршрутах. Адресный перечень сформировали по результатам заявок, полученных от населения», — пояснил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

В нее входят как новые «народные тропы», так и ремонт существующих дорожек с заменой изношенного покрытия. Перечень объектов сформирован на основе обращений жителей, а приоритет отдали маршрутам, ведущим к школам, больницам и другим социальным учреждениям. Полный список адресов опубликован на сайте министерства.