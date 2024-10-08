Более 40 педагогов Дмитровского округа наградили в День учителя

Профессиональный праздник работников образования прошел в Дмитрове под лозунгом «Мечтай, создавай, действуй». Учителя выехали за город, на природу, чтобы отдохнуть, пообщаться в неформальной обстановке, обменяться планами и, конечно, услышать поздравления и такие важные слова, мотивирующие двигаться в своей профессии дальше.

В просторном зале собрались учителя, воспитатели, директора, методисты, управленцы от образования из Дмитровского городского округа. Все, кто брал слово, говорили от души и по делу. Речь зашла о тонкостях педагогического мастерства, новых веяниях, а также о проблемах и достижениях.

«Нет ничего лучше, когда ты приходишь в гости к своим друзьям или коллегам на работу в Московскую область, а тебе говорят: ну ты же Дмитров, у тебя там образование, все супер! Вроде бы такие простые слова, а сколько работы за этим кроется, сколько души», — поделился глава муниципалитета Илья Поночевный.

«Каждый раз, приходя утром в класс и видя детские глаза, мы понимаем, что все это — часть нашей большой профессии. И все это мы готовы с радостью переносить, не терпеть, а именно вкладывать душу, потому что мы обязательно встретимся с самыми лучшими, с самыми талантливыми, с самыми прекрасными детьми», — сказала начальник управления образования администрации округа Татьяна Малинникова.

Заслуженные награды получили 44 работника сферы образования Дмитровского городского округа. Среди них были такие высокие, как грамоты от министерства просвещения страны и удостоверения «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Труд дмитровских педагогов также отметили в Министерстве образования Подмосковья, в Московской областной думе и Сергиево-Посадской епархии.

Для педагогов подготовили трогательную концертную программу. В финале мероприятия всех ждали подарки, а также возможность поделиться своими мечтами и пожеланиями.

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