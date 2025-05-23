Более 40 объектов теплового хозяйства модернизируют в Дмитровском округе

Глава Дмитровского округа Иван Курданин провел очередное заседание штаба по вопросам реализации государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Модернизация проходит на 44 объектах теплосетевого хозяйства муниципалитета.

Иван Курданин подчеркнул, что все работы должны идти максимально четко, без серьезных нарушений графика. «Наша цель — вовремя завершить модернизацию и полностью подготовиться к началу нового отопительного сезона», — сказал глава Дмитровского округа.

На заседании обсудили вопрос выплаты авансов подрядным организациям для закупки ими необходимых материалов. Также уделили внимание единичным ситуациям, когда подрядчик не начал строительно-монтажные работы в установленные контрактом сроки.

Иван Курданин напомнил подрядчикам, что все графики работ согласованы и утверждены, нарушать их нельзя, а реализация программы находится на личном контроле у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.