Более 40 незаконных торговых точек демонтировали в Истре с начала года

В этом году в Подмосковье по распоряжению губернатора Андрея Воробьева реализуется масштабная программа по трансформации нестационарной торговли, ее целью является приведение объектов НТО в надлежащий цивилизованный вид. Так, на территории муниципального округа Истра уже демонтированы 45 объектов.

Основные проблемы были связаны с отсутствием разрешений на установку или несоблюдением условий договора. Некоторые из этих торговых точек уже не работали и были в плохом состоянии, что беспокоило жителей. Важно знать, что если владелец не устраняет нарушения, то объект могут снести. Но 13 торговых точек остались на месте, потому что собственники привели все в порядок.

Сотрудники администрации регулярно проверяют территорию и реагируют на жалобы жителей, чтобы найти и остановить незаконную торговлю. Эта часть работы также входит в программу трансформации.