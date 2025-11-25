Более 40 нарушений выявили в лесах Подмосковья за неделю

За неделю в Подмосковье провели более 1,1 тысячи рейдов в лесах. Проверки проходили при участии сотрудников лесного хозяйства региона, МВД, МЧС и представителей местных администраций.

Наиболее активно леса патрулировали в Клинском филиале — там провели 125 рейдов. В Подольском и Шатурском филиалах — по 85, в Сергиево-Посадском — 80, в Егорьевском — 76. Во время проверок специалисты выявили 43 административных нарушения, в том числе четыре за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах. Общая сумма назначенных штрафов составила почти 3,5 миллиона рублей, при этом, свыше 2,5 миллиона рублей уже выплатили.

Патрулирование лесов продолжается. Особое внимание уделяют территориям рядом с жилыми зонами, садовыми товариществами и местами отдыха.