Более 40 нарушений правил работы мигрантов пресекли в Подмосковье в августе

В августе в Подмосковье проверили соблюдение миграционного законодательства на 97 торговых объектах. В 44 местах выявили нарушения.

В проверке торговых точек участвовали сотрудники Минсельхозпрода Подмосковья, МВД, управления региональной безопасности и представители администраций округов. Эту работу в августе провели в 17 муниципалитетах.

Инспекторы проверили 27 стационарных и 70 передвижных торговых точек. На 44 выявили нарушения, документы проверили у 64 иностранцев. В результате было составлено 11 административных протоколов. В Щелкове за нарушения миграционного законодательства двух жителей Узбекистана депортировали.

В министерстве напомнили, что проверки проходят регулярно во всех округах Подмосковья.