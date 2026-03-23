Более 40 народных троп благоустроят в Балашихе в 2026 году

В Балашихе началась масштабная программа по благоустройству народных троп, которая в этом году охватит 42 маршрута. Это самый высокий показатель среди всех городских округов Московской области, что подчеркивает стремление местной администрации создать более удобные и безопасные условия для пешеходов.

Народные тропы — это популярные пешеходные маршруты, которые ежедневно используются жителями города для передвижения. В рамках программы на этих участках будет уложено твердое покрытие, а также предусмотрены меры по улучшению доступности для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями.

«Ежегодно благодаря поддержке региона мы приводим в порядок десятки пешеходных маршрутов, которые действительно важны для горожан. Это тропы, которые жители выбрали сами — они соединяют дворы, школы, остановки и социальные объекты. Наша задача — сделать эти маршруты комфортными, безопасными и доступными для всех», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В прошлом году в Балашихе было благоустроено 39 народных троп, что стало важным шагом в формировании удобной городской среды. Это не только способствует повышению качества жизни жителей, но и делает город более привлекательным для гостей.

Программа по благоустройству народных троп направлена на создание комфортной городской инфраструктуры, которая отвечает потребностям местных жителей. Ознакомиться с полным перечнем адресов благоустраиваемых троп можно на официальном сайте администрации города.