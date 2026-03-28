Более 40 многоквартирных домов в Истре обработали от вредителей в марте

Специалисты Жилищно-коммунального управления округа Истра в марте провели плановую обработку многоквартирных домов от грызунов и насекомых. Площадь обработанных подвальных помещений составила более 34 000 квадратных метров.

Санитарная обработка затронула десятки жилых зданий на территории муниципалитета. Дезинсекцию в марте провели в домах Дедовска, Павловской Слободы, Рождествено, Снегирей, Огниково, Агрогородка и Павловского. Дератизация — борьба с грызунами — прошла в Дедовске и Павловской Слободе.

Такие мероприятия проводят ежемесячно с учетом индивидуальных особенностей каждого дома. Это важно для эпидемиологической безопасности и комфорта проживания жителей.

Жители округа могут обратиться за разъяснениями или оставить заявку по вопросам санитарного содержания домов в круглосуточную диспетчерскую службу Жилищно-коммунального управления округа Истра по телефонам: 8-498-317-73-28 или 8-995-794-20-92.