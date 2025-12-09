Более 40 многоквартирных домов отремонтировали в Дмитровском округе

Все работы по региональной программе капитального ремонта на 2025 год завершили в муниципалитете. Всего обновили 42 многоквартирных дома.

В 28 МКД полностью заменили кровельное покрытие, в 12 — обновили фасады с применением современных технологий утепления. В двух многоквартирных домах установили новые системы электроснабжения, водоотведения и водоснабжения.

Программа реализована за счет средств Фонда капитального ремонта Московской области. Применение современных решений позволило не только улучшить внешний облик зданий, но и существенно повысить их энергоэффективность, сократив коммунальные расходы жителей.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул, что основным приоритетом в работе администрации является создание комфортных и безопасных условий для населения.

«Качественное и своевременное выполнение программы капитального ремонта — это значимый вклад в улучшение качества жизни тысяч семей. Мы уделяем внимание не только внешнему обновлению домов, но и комплексной модернизации инженерных систем, что обеспечивает долгосрочную надежность и экономическую эффективность», — отметил руководитель муниципалитета.