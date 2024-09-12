Более 40 миллионов рублей направят на поддержку предпринимателей в Одинцове

Одинцово занимает первое место в Московской области по количеству лиц и предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу. В связи с этим власти вдвое увеличили размер субсидий для их поддержки — до 40 миллионов рублей.

Сейчас в Одинцове число самозанятых превышает 45 тысяч человек, а субъектов малого и среднего бизнеса — 29 тысяч. Программы поддержки предпринимательства обсудили на еженедельном совещании главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова.

«В Одинцовском округе реализуется широкий спектр поддержки бизнеса. На региональном уровне — это субсидии франшизам, маркетплейсам, социальным предпринимателям. На муниципальном уровне — это также поддержка социальным предприятиям и субсидии на модернизацию», — рассказал Иванов.

На эти цели в бюджете Одинцовского округа заложили 40 миллионов рублей — вдвое больше, чем в прошлом году. Глава округа поручил рассмотреть возможность увеличения этой суммы в будущем в случае спроса со стороны предпринимателей. Он также обозначил необходимость создать в округе максимально привлекательные условия для бизнеса, чтобы удержать уже существующие предприятия и привлечь новые.

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