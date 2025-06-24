Более 40 мероприятий ко Дню памяти и скорби прошло в Дмитровском округе

Памятные акции состоялись 22 июня на всей территории муниципалитета. В них участвовали представители администрации, местного отделения «Единой России» и общественных организаций, депутаты и молодогвардейцы, члены Ассоциации ветеранов СВО, волонтеры и жители округа.

Акция, посвященная 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялась на Перемиловской высоте в ночь на 22 июня. Участники выложили из 10 тысяч свечей композицию в виде «Могилы Неизвестного солдата» с надписью: «Подвиг твой бессмертен» и возложили цветы и белых журавлей к подножию монумента «Героям битвы под Москвой».

На Советской площади Дмитрова у Вечного огня 22 июня в 4 часа прошло ежегодное памятное мероприятие. Там была выложена огненная композиция со словами: «Спасибо за Победу!». Участники церемонии после минуты молчания возложили цветы к мемориалу в знак памяти и скорби о дмитровчанах, погибших в годы войны.

Всего в округе было проведено 42 памятных мероприятия, в которых участвовало более двух тысяч человек.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов напомнил о важности хранить память о тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой. «Благодаря их подвигу мы имеем право называть себя свободными. Дмитровский округ с гордостью чтит героическое прошлое и передает эту память молодым», — сказал он.