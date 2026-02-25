Более 40 медалей завоевали каратисты Лыткарина на Всероссийском турнире

Всероссийские соревнования и фестиваль по всестилевому карате, посвященные памяти мастера спорта СССР Артура Аветисяна, завершились в Одинцове. Эти старты собрали на площадке в поселке Покровское более двух тысяч спортсменов из 41 региона России.

На турнире выступили воспитанники лыткаринского спортивного клуба «Лидер Хен-О». Под руководством своего наставника Игоря Шурмистова, юные каратисты продемонстрировали не только высокое техническое мастерство, но и выдержку.

«Спортсмены из Лыткарина показали выдающиеся результаты, подтвердив свой статус одного из сильнейших клубов региона. Результат команды превзошел все ожидания: в общей сложности копилка „Лидер Хен-О“ пополнилась 41 медалью. Особо стоит отметить впечатляющее количество золотых наград — 26 комплектов высшей пробы стали заслуженной наградой за многолетний упорный труд», — подчеркнули организаторы.

Помимо триумфальных побед, спортсмены завоевали девять серебряных и шесть бронзовых медалей. Впереди у воспитанников Игоря Шурмистова уже через две недели намечены новые старты.