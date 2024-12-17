Более 40 медалей выиграли спортсмены из Дмитрова на фестивале в Москве

Ежегодное спортивное мероприятие Power Weekend состоялось в спортивном комплексе Московского государственного строительного университета. Турнир собрал более четырех тысяч юных спортсменов со всей России.

Участники фестиваля, который организовала Ассоциация силовых видов спорта, боролись за награды в 27 видах спорта. Конкуренция среди ребят была очень высокой. Все спортсмены получили памятные подарки, а также бесценный опыт и массу эмоций.

Дмитровский городской округ представляли на соревнованиях воспитанники спортивного клуба «Медоед» из Центра культурного развития «Подосинковский». Юные спортсмены выступали в мас-рестлинге и показали высокие результаты. Дмитровчане положили в свою копилку по 10 золотых и серебряных наград, а также 21 бронзовую медаль.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Иван Курданин высоко оценил выступление спортсменов из Дмитрова. «Я испытываю гордость за каждого из них, ведь они доказали, что усердие и настойчивость всегда приводят к успеху», — отметил руководитель муниципалитета.