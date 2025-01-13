Более 40 машин вывели на уборку снега в Подольске

Крупный снегопад прошел в Подольске 13 января. Для уборки его последствий на дороги и улицы округа вывели 71 специалиста и 40 машин спецтехники.

Снег на дорогах городского округа Подольск чистят с помощью комбинированных дорожных машин, тракторов, грейдеров и погрузчиков. Специалисты убирают тротуары, пешеходные зоны, парковки, проезды и остановки общественного транспорта в муниципалитете. Отдельное внимание рабочие уделяют социально значимым объектам, опасным участкам и приоритетным дорогам.

Пешеходам и водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах из-за гололеда. Также просят не оставлять машины под ветвями деревьев.

Любой желающий может обратиться по телефону горячей линии 8 (495) 663-99-99 или позвонить в свою управляющую организацию и оставить заявку на уборку снега в дворе.