Более 40 машин вывели на уборку снега в Одинцове

В выходные Одинцово, как и все Подмосковье, столкнулось с сильными снегопадами. По прогнозам синоптиков обильные осадки будут продолжаться до середины недели, поэтому на уборку снега в округе вывел 42 машины спецтехники.

В выходные в городе провели обработку дорожного покрытия, а с воскресенья все подрядные организации и муниципальные предприятия перевели на усиленный режим работы. Для расчистки улично-дорожной сети задействовали 42 машины спецтехники, включая 12 комбинированных дорожных машин, 27 тракторов и три погрузчика. Уборкой муниципальных дорог занимались 82 дорожных рабочих. Одновременно с этим 93 машины и 472 сотрудника трудились над очисткой дворов, проездов и общественных территорий.

Одинцовская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует жителям по возможности воздержаться от использования личного транспорта. Водителям советуют строго соблюдать скоростной режим и проявлять повышенную осторожность на скользких дорогах.