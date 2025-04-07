Более 40 машин вывели на уборку снега в Одинцове

В выходные Одинцово, как и все Подмосковье, столкнулось с сильными снегопадами. По прогнозам синоптиков обильные осадки будут продолжаться до середины недели, поэтому на уборку снега в округе вывел 42 машины спецтехники.
В выходные в городе провели обработку дорожного покрытия, а с воскресенья все подрядные организации и муниципальные предприятия перевели на усиленный режим работы. Для расчистки улично-дорожной сети задействовали 42 машины спецтехники, включая 12 комбинированных дорожных машин, 27 тракторов и три погрузчика. Уборкой муниципальных дорог занимались 82 дорожных рабочих. Одновременно с этим 93 машины и 472 сотрудника трудились над очисткой дворов, проездов и общественных территорий.
Одинцовская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует жителям по возможности воздержаться от использования личного транспорта. Водителям советуют строго соблюдать скоростной режим и проявлять повышенную осторожность на скользких дорогах.
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