Более 40 лет духовной службы. Андрей Воробьев поздравил митрополита Ювеналия с 90-летием

Почетному жителю Подмосковья митрополиту Ювеналию исполнилось 90 лет. Более чем за 40 лет его духовной службы в регионе восстановили тысячи храмов. С юбилеем митрополита поздравил губернатор Андрей Воробьев .

На момент прихода митрополита Ювеналия в духовную службу в Подмосковье было всего 130 храмов. Сейчас в регионе восстановлены тысячи святынь и приходов.

«Стараниями митрополита Ювеналия и при поддержке святейшего патриарха Кирилла возрождены монастыри — Никитский в Кашире, Никольский в Можайске, Новодевичий в Москворецком. Достояние всего человечества, которое находится под охраной ЮНЕСКО», — отметил Воробьев.

Митрополит открывал духовные училища и семинарии, воскресные школы и детские православные лагеря, организовывал благотворительные проекты и паломнические центры.

«Его труд стал основой для возрождения духовной жизни региона», — подчеркнул глава региона.

На счету митрополита Ювеналия ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Дружбы, Александра Невского, Славы и Чести I степени и другие награды.

«Низкий поклон за мудрость, верность служению и доброе слово, которое согревает сердца тысяч людей. Здоровья, мира и крепкого духа!» — написал Воробьев в Telegram-канале.