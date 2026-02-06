Более 40 котельных модернизировали в Можайском округе

Система жилищно-коммунального хозяйства Можайского округа надежно обеспечивает теплом жителей и социальные объекты даже в наступившие сильные морозы. 43 котельных округа были модернизированы по государственной программе, в результате с начала отопительного сезона не было зафиксировано ни одной аварии.

В современных котельных установлено погодозависимое оборудование, реагирующее на изменение температуры окружающей среды. Все процессы управляются автоматикой и дублируются оперативным персоналом.

«Все показания есть в диспетчерской „Мособлтепло“: о любом отклонении сообщается, и оперативный персонал выезжает и проверяет параметры на месте», — пояснил начальник участка городских котельных Михаил Якутовский.

Всего в муниципалитете функционируют 59 котельных: 49 газовых, шесть работают на угле, три — на дизельном топливе, а еще одна — на электричестве. Можайск обеспечивают теплом и горячей водой две крупных котельные — № 40 и МПК. Половина города получает ресурс с пяти центральных распределительных пунктов, где при необходимости теплоноситель доводится до нормативных значений.

Жители Можайского округа могут получить консультации по вопросам отопления с помощью чат-бота компании «Мособлтепло».