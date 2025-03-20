Более 40 контейнерных площадок модернизируют в Истре к июлю 2025 года

В администрации Истры прошло совещание, на котором подвели итоги работы по борьбе с несанкционированными навалами мусора в муниципальном округе и обсудили планы модернизации контейнерных площадок. В первом полугодии 2025 года обновят 48 зон для сбора отходов.

Так, за прошлую зиму в Истре выявили три навала мусора: на улице Майской в поселке Снегири, рядом с улицей Гагарина в поселке станции Манихино и в деревне Воронино. Общий объем незаконных свалок составил около сотни кубических метров. Все отходы оперативно убрали специалисты коммунальных служб, которые постоянно мониторят ситуацию с вывозом мусора.

Отметим, что за весь прошлый год в Истре обновили 14 контейнерных площадок, а в первом полугодии 2025 года запланировали работы по 48 адресам. Сейчас специалисты модернизируют зоны сбора отходов в пяти локациях: в Лужках, Покровском, Борисково, а также на улицах Ленина и Красный Октябрь в Дедовске.