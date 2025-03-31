Более 40 команд поучаствовали в «Зарнице 2.0» в парке «Патриот» в Одинцове

На территории парка «Патриот» прошел масштабный муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В соревнованиях приняли участие 48 команд, которые представили образовательные учреждения Одинцовского городского округа, Власихи и Краснознаменска.

Программа испытаний включала комплекс заданий, направленных на проверку физической, интеллектуальной и военно-прикладной подготовки участников: тактическая медицина — оказание первой помощи в полевых условиях; строевая подготовка — слаженность действий и командный дух, историческая викторина — знание ключевых событий российской истории; подача сигналов «Земля-воздух» — навыки взаимодействия в экстренных ситуациях; неполная разборка и сборка АК-74 — скорость и точность выполнения норматива; использование средств индивидуальной защиты — действия при химической и биологической угрозе.

Участники «Зарницы» показали не только отличную физическую подготовку, но и знания истории нашей страны. Такие соревнования воспитывают патиотизм, укрепляют командный дух и дают молодежи бесценный опыт. Следующий этап соревнований пройдет на региональном уровне, где лучшие команды представят Одинцовский округ в борьбе за выход в финал всероссийского турнира.