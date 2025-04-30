Более 40 километров дорожного покрытия обновят в Серпухове в 2025 году

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Серпухов Алексей Шимко провел очередное оперативное совещание с руководителями профильных ведомств. В ходе встречи было отмечено, что в 2025 году планируется значительно увеличить объемы ремонта и строительства автомобильных дорог.

Уже составлен список из 45 дорожных участков общей протяженностью более 40 километров. Из них 28 муниципальных дорог будут отремонтированы за счет регионального бюджета, 11 межмуниципальных — при поддержке «Мосавтодора», а шесть подъездных дорог ведут к участкам для многодетных семей в Пущино и сельских населенных пунктах. Кроме того, продолжается формирование плана дорожных работ, финансируемых из местного бюджета. В числе приоритетов — обустройство парковок и обновление тротуаров.

Особое внимание уделено вопросам благоустройства дворовых территорий. Так, 26 апреля в округе прошел областной субботник, в ходе которого были приведены в порядок общественные пространства. В ближайшее время запланирован ряд дополнительных мероприятий по уборке территории муниципалитета. Также глава округа поручил подготовить зоны отдыха у воды к летнему сезону: рассмотреть возможность установки дополнительных контейнеров и обеспечить регулярный вывоз мусора.

Помимо этого, в Серпухове продолжается подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В муниципалитете запланированы патриотические акции и праздничные программы. Уже на этой неделе стартует раздача Георгиевских лент на улицах города. Образовательные, спортивные и культурные учреждения принимают активное участие во всероссийской акции «Окна Победы». 1 мая в парке имени Олега Степанова и Принарском парке состоится областное мероприятие «Открытие теплого сезона».