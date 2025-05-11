Более 40 километров дорожного покрытия обновят в Серпухове в 2025 году

В городском округе Серпухов планируется обновление более 40 километров дорожного покрытия. Работы осуществляются в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Уже завершено асфальтирование тротуара на Новокольцевой улице, а также начата замена асфальтобетонного покрытия на самом дорожном участке. Общая площадь ремонтируемой поверхности составит 2177,5 квадратных метра, из которых 1937,5 квадратных метра приходится на дорогу, а 240 квадратных метров — на тротуар. Планируемая дата завершения ремонта дороги — пятое июня.

Кроме того, на улицах Новая и Подольская ведутся работы по демонтажу старого бортового камня. Общая площадь ремонта в этих местах составит 11 225 квадратных метров. На улице Новонефедовская выполняются работы по разработке грунта и устройству песчаного основания дороги. Всего в городском округе запланировано отремонтировать 45 участков дорог общей протяженностью более 40 километров.

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Серпухов Алексей Шимко обратился к жителям с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с проведением ремонтных работ.