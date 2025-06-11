Более 40 километров дорожного покрытия обновили в Коломне

В городском округе Коломна ремонт дорог ведется с опережением графика. Из запланированных 85 километров уже отремонтирована половина, обновленные участки прошли экспертизу и сданы в эксплуатацию.

Первый заместитель главы округа Денис Лубяной сообщил, что в этом году самыми протяженными участками стали улица Октябрьской революции — от мемориального парка до Щурово, дорога в деревне Дмитровцы и трасса, ведущая в Воскресенск через поселок Пески. Среди муниципальных дорог большой запрос жителей был на улицу Малышева — ее ремонт планируется завершить в течение недели. Также работы идут на улицах Гаврилова и Южная в микрорайоне Колычево.

Кроме того, новый асфальт укладывают на улице Большая Запрудная — дороге к пляжу на реке Коломенке, где недавно завершили благоустройство. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году будет отремонтирована дорога в Воловичах.

Напомним, ремонт стартовал в середине апреля и должен завершиться по контракту к 1 сентября, однако в отделе дорожного хозяйства планируют закончить работы досрочно — до 1 августа.