Более 40 городов станут участниками фестиваля анимации в Подмосковье

Фестиваль анимации «Пластилиновая ворона» в седьмой раз пройдет в Подмосковье и на этот раз объединит более 40 городов. О развитии и масштабировании проекта его организатор Людмила Савинкина рассказала в интервью Юлии Минаковской.

«Фестиваль имеет счастливую судьбу. Проект сразу поддержали в Министерстве культуры и туризма Московской области, мы выиграли грант. С первых дней нас поддержал Эдуард Успенский, он дал фестивалю свое имя. В 2020 году, когда фестиваль только набирал обороты, поддержал губернатор Андрей Воробьев. Я была в числе 15 получателей премии „Медиана“ за проект „Пластилиновая ворона“. Фестиваль просто не мог не состояться», — рассказала Людмила.

Первый фестиваль в 2018 году собрал только девять заявок, и все они были из Егорьевска. На следующий раз добавились еще восемь городов, потом — еще. В 2024 году заявки на участие подали уже 40 городов, из них 36 только из Подмосковья. Прибавились Москва, Санкт-Петербург, Вятка, Пенза, Тула.

В числе подарков для победителей — наборы для творчества, планшеты для создания мультфильмов. В этом году в качестве партнера к фестивалю присоединилась фабрика шоколада «Победа», благодаря чему призеры получат также шоколадных ворон.

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