Более 40 гектаров земли обработали от борщевика в Звенигороде

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Второй этап борьбы с борщевиком завершился в Звенигородском лесничестве. Ядовитый сорняк уничтожили механическим способом на площади 40,69 гектара территории.

Борщевик Сосновского способен вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже при воздействии солнца. Сок и пыльца цветущего растения вредны для здоровья человека, поэтому при работе с ним следует быть осторожным.

Старший участковый лесничий Звенигородского филиала «Мособллес» Святослав Киселев рассказал о том, что борьба с борщевиком проходит регулярно в целях общей безопасности.

«Мероприятия осуществляются на основании государственного контракта — на участках, включенных в реестр обследованных ранее площадей. Борщевик ежегодно ликвидируют на территории государственного лесного фонда для безопасности жителей и в целях производственной необходимости», — отметил Святослав Киселев.

Третий этап по борьбе с борщевиком в Звенигородском лесничестве продлится до 31 августа.

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