Более 40 элементов отремонтировали на детских площадках в Павловском Посаде

Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов провел оперативное совещание. Он подвел итоги работы по благоустройству, дорожному ремонту и подготовке к новому учебному году.

Специалисты учреждения «Благоустройство» отремонтировали 41 детский игровой элемент, заменили 17 уличных светильников и вывезли 437 кубометров мусора.

30 июля в 17:00 во дворце спорта «Надежда» состоится встреча в формате выездной администрации по вопросам здравоохранения.

Работники «Мособлводоканала» за неделю устранили 44 засора на сетях водоотведения, а ресурсоснабжающая организация «Электрогорск» — еще четыре. Дано поручение усилить контроль за благоустройством после земляных работ. Ведутся подготовительные работы к отопительному сезону.

В деревне Кузнецы и микрорайоне Солнечный выполнена отсыпка щебнем. Управляющая компания «Электрогорск» занимается содержанием дворов, покраской игровых площадок и покосом травы. В районе улицы Ленина у дома № 63 начаты подготовительные работы по ремонту подъездов.

Дорожное ремонтно-строительное управление продолжает содержание дорог, ямочный ремонт и профилирование. На улице Дарвина идет ремонт дорожного полотна.

На этой неделе стартует проверка школ перед новым учебным годом. В городской больнице после ремонта возобновил работу аппарат компьютерной томографии. Жители могут проходить диагностику на месте, без поездок в соседние округа.