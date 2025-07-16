Более 40 дорог общего пользования отремонтировали в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск завершен ремонт на 44 дорогах общего пользования из 53, включенных в муниципальный план. Общая протяженность обновленных участков составляет около 26 километров. Завершение всего объема работ запланировано на конец июля.

В настоящее время дорожные работы активно ведутся деревнях Никифорово, Головково и Мошницы. В частности, на участке протяженностью около 600 метров, соединяющем деревни Литвиново и Никифорово, ведется укладка щебеночного основания, после чего будет нанесено покрытие из асфальтобетонной крошки и проведена трамбовка катком. Окончание всех этапов работ запланировано до 25 июля.

«Сейчас работы идут с опережением графика на два месяца. По итогу все работы завершим уже в конце июля, за исключением улицы Ленинградская, поскольку там ведутся работы по перекладке сетей и благоустройству территории. С нашей стороны к ремонту дороги приступим в середине августа», — рассказала начальник управления благоустройства и содержания территории администрации городского округа Солнечногорск Татьяна Попова.

Более подробная информация о планах по ремонту муниципальных дорог на 2025 год доступна на официальном сайте администрации Солнечногорска в разделе «Комфортная среда».