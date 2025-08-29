Более 40 домов во Фрязине включили в программу капитального ремонта

Во Фрязино прошло выездное расширенное заседание Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Его посвятили реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Рабочую встречу в формате выездного совещания глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев провел вместе с председателем комитета по строительной политике энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Московской областной Думы Олегом Гаджиевым, заместителем министра ЖКХ Подмосковья Игорем Тимофеевым, директором Фонда капитального ремонта Московской области Дмитрием Сватковским, а также депутатами Московской областной Думы Михаилом Жданом и Марком Черемисовым.

Обсуждение хода капремонта прошло в неформальной обстановке, но с максимальной практической пользой — на крыше дома № 8 по проспекту Мира, который входит в трехлетнюю программу капитального ремонта. С крыши дома также было видно сделанную кровлю на доме № 10 по проспекте Мира. Всего в программу включен 41 многоквартирный дом наукограда. В рамках текущего года запланировано обновить около 38 крыш, включая 29 плоских и девять скатных кровель.