Более 40 домов подключили к газу в деревне Щепотьево в Коломне

На сегодняшний день в населенном пункте природный газ пришел уже в 46 жилых объектов. В планах у «Мособлгаза» на 2026 год — газификация более 80 домов в Щепотьеве и в селе Большое Колычево.

Подключение жилых домов стало возможным благодаря губернаторской программе газификации. В декабре прошлого года здесь сдали в эксплуатацию газораспределительные сети, которые местные жители ждали много лет.

Сразу же после ввода сетей специалисты «Мособлгаза» приступили к пускам топлива в частные дома. Так, последним на данный момент пуском в Щепотьеве стало подключение дома, где проживает ветеран боевых действий. Мужчина воспользовался президентской программой «Социальная газификация», а также региональными субсидиями.

В филиале «Юго-восток» напомнили, что с помощью областных льгот 17 категорий граждан могут газифицировать свой частный дом.