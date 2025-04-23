Более 40 домов капитально отремонтируют в Дмитровском округе в 2025 году

В Дмитровском округе продолжается реализация масштабной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В 2025 году в рамках региональной программы планируется обновить 42 объекта, включая 28 кровель, 12 фасадов и две внутридомовые инженерные системы.

Уже начаты работы по ремонту кровель в нескольких домах: на улице Пушкинская, 86 в Дмитрове, в микрорайоне имени Маркова, 7, а также в микрорайоне ДЗФС, 4. В процессе ремонта проводится демонтаж старого покрытия, подготовка основания и установка новой кровли с использованием современных материалов. Специалисты устраняют зоны скопления воды, выравнивают уклоны и обеспечивают долговечность конструкции.

Кроме того, на двух объектах одновременно ремонтируют как кровлю, так и фасады. Это дома в микрорайоне ДЗФС, 2, и в деревне Агафониха на улице Спортбаза «Озеро Круглое», 3. На фасадах удаляют старое покрытие, восстанавливают межпанельные швы, а также геометрию откосов окон и дверей. После подготовки поверхности проводится грунтовка, штукатурка и окраска фасадов.

Ремонт внутридомовых инженерных систем уже завершен на двух адресах. В поселке Икша, на улице Рабочая, 21, модернизировали систему электроснабжения, а в микрорайоне имени Маркова, 4, обновили систему холодного водоснабжения и установили общедомовые приборы учёта.

«Капитальный ремонт жилого фонда — одна из ключевых задач для повышения качества жизни наших жителей. Мы не только обновляем инфраструктуру, но и уделяем особое внимание энергоэффективности и безопасности домов. Все работы ведутся в соответствии с графиком, и уже в этом году жители 42 домов смогут оценить положительные изменения», — сообщил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Завершенные работы будут проверены надзорными органами совместно с представителями общественности.