Более 40 домов газифицировали в деревне Ворщиково под Воскресенском

В городском округе Воскресенск продолжается реализация президентской программы социальной газификации. АО «Мособлгаз» не снижает темпы подключения домов к газу: только за последние три дня газифицированы жилые дома в деревнях Елкино, Золотово, Бессоново, Ворщиково, Цибино, в селах Константиново и Фаустово, а также в частном секторе города.

Так, 14 июля житель деревни Ворщиково Евгений стал новым абонентом АО «Мособлгаз». Несмотря на то, что дом еще находится на стадии отделки, газовый котел уже запущен — горячая вода доступна, что значительно облегчает ремонтные работы.

В настоящее время в Ворщиково подключены к газу 40 домов, а еще 17 находятся на этапе подготовки к пусконаладочным работам.

АО «Мособлгаз» напоминает жителям, готовящимся к пуску газа, о необходимости подготовки следующих документов: акты проверки дымовых и вентиляционных каналов, акт проверки заземления газового оборудования, договор на обслуживание сигнализаторов загазованности (САКЗ), копии паспортов и сертификатов на установленное оборудование и САКЗ, договор на техническое обслуживание с АО «Мособлгаз», а также акты разграничения балансовой принадлежности.

Программа соцгазификации продолжает обеспечивать комфорт и безопасность жителей Воскресенского округа.