Более 40 детских и спортивных площадок обновят в Одинцове к концу октября

Муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» продолжают реализовывать в Подмосковье. До 31 октября в Одинцовском городском округе обновят 29 детских игровых и 13 спортивных площадок.

Рабочие уже отремонтировали 22 детских игровых и спортивных площадки. По 20 адресам монтируют игровые элементы и укладывают безопасное резиновое покрытие.

Также в этом году реконструируют четыре детские игровые площадки по губернаторской программе. Работы пройдут в Звенигороде в микрорайоне Пронина, 8, в Голицыне на проспекте Керамиков, дом № 78. Обновление также затронет площадки в поселке Новый городок у дома № 41 и в поселке Часцы около дома № 14. Все игровые комплексы выполнены в тематике «Лес» или «Город».

По губернаторской программе не только обновят основания детской площадки, на них также заменят игровое оборудование, уложат новое резиновое покрытие и установят опоры освещения. Тематику для губернаторских площадок выбирали местные жители.

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