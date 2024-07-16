Более 40 детей поучаствовали в Первой межнаукоградской школе в Черноголовке

В Черноголовке провели Первую межнаукоградскую школу актива Малой академии наук. Поучаствовать приехало более 40 школьников старших классов из наукоградов Подмосковья: Черноголовки, Протвина, Пущина и Серпухова.

Такое событие провели в Подмосковье впервые. Поддержку оказала администрация городского округа Черноголовка, научное сообщество наукограда и «Центр городского развития».

«Это образовательный лагерь, в котором мы даем детям очень много знаний по разным научным направлениям. Он проходит в сжатые сроки. В этом и есть особая изюминка этого лагеря. Мы пригласили ребят в наш город, чтобы погрузить их в пространство нашего наукограда с определенной целью — популяризировать научные знания», — сказала педагог-организатор «МАН Импульс» Галина Григорьева.

Несколько дней ребята знакомились с основными направлениями научно-исследовательских институтов, которые работают в Черноголовке. Для участников провели интересные встречи, экскурсии в лаборатории, мемориальный дом-музей академика Николая Семенова и Черноголовскую обсерваторию.