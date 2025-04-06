Более 40 деревьев высадили на территории гимназии № 7 в Чехове

В городском округе Чехов стартовала серия весенних субботников. Жители, школьники и представители администрации объединились, чтобы сделать свой край чище и уютнее.

Первым этапом стал субботник на территории гимназии № 7, где активисты вместе с учениками и их родителями высадили около 40 деревьев — туй и сосен. Школьники младших классов с удовольствием помогали поливать деревья.

В селе Новый Быт кипела работа на территории прудов НАТИ. Здесь убирали мусор и спиливали упавшие деревья. Заместитель главы администрации округа Виталий Шишкин отметил, что субботники крайне важны для экологии. Он выразил уверенность, что жители оценят чистоту и порядок.

Жители деревни Красные Холмы также не остались в стороне от весенней уборки. Местные активисты под руководством старосты деревни Анны Михайлиной продолжили наводить порядок в своих окрестностях.