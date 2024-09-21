Более 40 человек вакцинировались в мобильном ФАПе в Чехове за месяц

В мобильном фельдшерско-акушерском пункте в Чехове против гриппа уже привились 39 человек. Площадка работает с конца августа, здесь ждут всех желающих.

Поставить прививки от гриппа и пневмонии в мобильном ФАПе жители Чехова смогли без предварительной записи. Для взрослых применяют вакцины «Совигрипп» и «Флю-м», а для детей — «Ультрикс Квадри».

Для профилактики пневмонии используют препарат «Превенар». Чтобы пройти вакцинацию, нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Кроме того, вакцинироваться можно в поликлиниках округа.

Отметим, что вакцинация против гриппа началась в Чехове 26 августа. Мобильный пункт работает каждую среду с девяти утра до полудня возле МФЦ.

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