Более 40 человек посетили выездной прием администрации в Лесных Полянах

Выездные встречи с жителями поселений позволяют в комфортном формате решать волнующие вопросы. В поселок приехала большая команда специалистов. Задать свои вопросы жители могли главе городского округа Пушкинский Максиму Красноцветову, его заместителям, депутатам фракции «Единая Россия» и представителям подведомственным организациям.

Жителей Лесных Полян интересовало газоснабжение, благоустройство, обслуживание многоквартирных домов, ремонт инженерных сетей и дороги к СНТ.

«Вопросы различной проблематики, но основной вопрос, который был на территории в Лесных Полянах, конечно, вопрос работы системы канализации. То есть это запах, это подстой канализационных колодцев, это полные подвалы нечистот. Практически каждый человек, который обратился даже с другими вопросами, про это сказал», — отметил глава муниципалитета.

Так как проблема с канализацией одна из главных, сразу после встречи Максим Красноцветов вместе с руководителем водоканала и жителями оценил состояние колодцев в близи домов по улице Ленина. Он осмотрел подвалы и подъезды.

«Я думаю, что решение в ближайшее время мы найдем. Водоканалу надо более тщательно выполнять свои обязанности в части содержания дворовой канализации и выполнять все регламентные работы», — сказал Красноцветов.