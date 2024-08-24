Более 40 авторов представят свои работы на выставке «Арт-Реутов» 27 августа

Выставку предметов искусства «Арт-Реутов» торжественно откроют 27 августа. Свои произведения здесь представят свыше 40 мастеров из городского округа Реутов, Москвы и ближайшего Подмосковья.

В Музейно-выставочном центре в Реутове 27 августа стартует выставка «Арт-Реутов». Участие в ней примут художники разных поколений, школ, стилей, направлений. Гости экспозиции насладятся живописью, графикой, декоративно-прикладным искусством, скульптурой и фотографией. Также здесь представят работы известного реутовского скульптора Виталия Казанского: портреты реутовчан, барельефы для храмов и макеты городских памятников.

Выставка продлится с 27 августа по 14 сентября. Откроют ее 27 августа в 16:00. Вход для всех желающих свободный.

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