Более 40 аварийных деревьев вырубили в лесах Воскресенска и Раменского

Работы по ликвидации аварийных деревьев продолжаются в лесных зонах Воскресенска. С начала года специалисты уже убрали 41 такой объект.

Вырубку ведут в Виноградовском филиале «Мособллеса». Сначала специалисты тщательно обследуют территорию и выявляют нуждающиеся в удалении деревья. После они составляют акты и приступают к вырубке.

Такую работу важно проводить, чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью жителей, а также защитить государственное имущество и собственность граждан и юридических лиц. Кроме того, рубка помогает улучшать санитарное состояние лесов.

Отметим, что сообщить об аварийных деревьях жители могут через единый центр управления регионом, портал «Добродел», а также сайт Комлесхоза.

Также специалисты напоминают, что самовольно вырубать деревья, даже аварийные, запрещено законом. Нарушители заплатят штраф — до 500 тысяч рублей, будут обязаны возместить ущерб. В некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность.