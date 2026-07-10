Более 4 тысяч квадратных метров дорог обновят в Солнечногорске

В трех населенных пунктах городского округа Солнечногорск проводят ямочный ремонт дорожного покрытия большими картами. Работы проходят в поселках Андреевке, Алабушево и Голубом, где подрядчик подготовит участки и уложит новый асфальт на площади более 4 тысячи квадратных метров.

На первом этапе специалисты выполнили фрезерование покрытия у дома 27 в Андреевке и дома 11 на Военно-морской улице в Алабушево. Общая площадь ремонта на этих участках составляет 935 квадратных метров.

Далее дорожники приступили к подготовке участков у домов 17, 18 и 21 в Андреевке, а также на у дома 4 на улице Родниковой в поселке Голубом. Здесь площадь работ превышает 3 тысячи квадратных метров. При благоприятных погодных условиях укладку асфальта планируют завершить в течение июля.

«Технология ремонта большими картами по сравнению с локальным ямочным ремонтом позволяет повысить долговечность службы покрытия, делает его более устойчивым к нагрузкам и влаге. Работы направлены на безопасность движения и удобство для наших жителей», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Ранее в Андреевке началось комплексное благоустройство двора возле домов № 1-5. Работы ведутся на территории площадью более 8,1 тысячи квадратных метров. В рамках проекта обновят асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов, входные группы, тротуары и пешеходные связи, оборудуют дополнительные парковочные места, установят малые архитектурные формы и проведут озеленение. Сейчас специалисты занимаются опиловкой сухостоя, с начала следующей недели запланирован демонтаж бортового камня. Завершить все работы планируется до конца августа.