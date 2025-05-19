Более 4 тысяч зрителей посетили мотошоу в Ленинском округе

Открытие цикла уличных представлений от команды мотофристайла FMX13 состоялось на стадионе «Металлург» в Видном. Полюбоваться зрелищем пришло более четырех тысяч жителей и гостей муниципалитета, как взрослых, так и детей.

Организатором мероприятия стала команда губернатора Московской области Андрея Воробьева. Участники мотошоу продемонстрировали эффектные прыжки и трюки, захватывающие сальто на багги и воздушную акробатику на мотоциклах.

«Мы впервые посетили подобное мероприятие. Дети в полном восторге! Прекрасная погода, невероятный драйв и впечатления на всю жизнь», — поделилась впечатлениями одна из зрительниц.

Выступления мотофристайлистов пройдут с мая по июль еще в девяти городах Московской области. Следующее шоу состоится 24 мая в Королеве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.