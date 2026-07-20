Более 4 тысяч женщин прошли диспансеризацию в перинатальном центре Балашихи

С начала 2026 года в Московском областном перинатальном центре в Балашихе почти 4,5 тысячи женщин прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья. Программа доступна для жительниц Подмосковья от 18 до 49 лет и направлена на своевременное выявление заболеваний и факторов риска, которые могут повлиять на беременность, роды и послеродовой период.

Диспансеризация включает два приема у акушера-гинеколога и лабораторные исследования в зависимости от возраста. В рамках обследования проводят осмотр молочных желез, ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез. При необходимости врач может назначить дополнительные обследования.

«Диспансеризация репродуктивного здоровья помогает выявить заболевания на ранних стадиях и своевременно начать лечение. Даже если женщину ничего не беспокоит, профилактические осмотры позволяют сохранить здоровье и подготовиться к беременности. В нашем перинатальном центре можно пройти все основные обследования в одном месте», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Галина Шмелева.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону регистратуры консультативно-диагностического отделения: 8 (495) 521-02-60.

«Учреждения здравоохранения округа предоставляют возможность нашим жителям быстро пройти комплексное обследование как в Балашихинской больнице, так и в профильных организациях, например в Московском областном перинатальном центре», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

В перинатальном центре работают высококвалифицированные специалисты, сопровождающие пациентов от планирования беременности до рождения ребенка и дальнейшего наблюдения.